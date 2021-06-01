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Псковская таможня конфисковала 17 тонн сигарет белорусского производства

01.06.2021 18:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Псковские таможенники выявили незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза произведенной в Беларуси табачной продукции стоимостью более 12 млн рублей.

«На таможенном посту МАПП Бурачки водитель грузового транспортного средства представил товаросопроводительные документы на перемещаемый товар из Литовской Республики в Афганистан. Таможенный досмотр, проведенный в отношении товарной партии, показал соответствие фактического товара заявленному в товаросопроводительных документах. В транспортном средстве находилось более миллиона пачек сигарет марки «NZ GOLD COMPACT», произведенных в Республике Беларусь, общим весом 17 490 кг», – говорится в сообщении на сайте Северо-Западного таможенного управления РФ.

«При анализе документов сотрудники таможни обнаружили признаки фальсификации. Провели проверку документации и выявили, что указанная в контракте организация не имеет отношения к перевозке. Все документы, представленные в таможенный орган, содержащие реквизиты и подпись директора оказались фальсифицированы» отмечается в сообщении.

По факту незаконного перемещения сигарет и предоставления при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита недостоверных сведений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере).

 
 
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Псковские таможенники выявили незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза произведенной в Беларуси табачной продукции...
 
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