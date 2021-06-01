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Лукашенко заявил, что "Белавиа" "пострадала ни за что" и пообещал помощь

01.06.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 июня Александр Лукашенко проводит совещание, посвящённое итогам переговоров в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что среди прочих вопросов рассматривалась ситуация с "Белавиа". Как известно, после скандала с посадкой в Беларуси пассажирского самолёта Ryanair и задержания Романа Протасевича и Софии Сапега для авиакомпании "Белавиа" европейские страны начали закрывать небо


Во время совещания / БЕЛТА​

"В связи с тем, что запретили летать в западном направлении, у компании есть определённые проблемы — наверное, 25% проблем прибавилось в связи с ковидом ещё, — цитирует слова Лукашенко sb.by. — Ну и государственный бюджет недополучит какие-то копейки в связи с тем, что они не хотят летать над нашей территорией. Мы недополучим гораздо меньше, чем они потеряют, облетая нашу территорию", пераедает Еврорадио.

По словам Александра Лукашенко, министры транспорта Беларуси и России получили поручение в кратчайшие сроки определиться, в какие российские города "Белавиа" хотела бы летать. Это могут быть и Москва с Казанью, и Сочи с Краснодарским краем.

"Нам главное — дать работу нашим пилотам и задействовать те самолёты, которые мы с такими трудностями в непростое время закупали, — говорил он на совещании. — ...Пилоты у нас классные, молодцы (дай бог не перехвалить). И я обещал, что "Белавиа" мы в беде не бросим".

Лукашенко заявил, что "Белавиа" пострадала "ни за что". "Запад допустил крупнейший ляп, связав эту компанию с тем "инцидентом", — продолжал он. — У "Белавиа" истребителей нет...".
 
 
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1 июня Александр Лукашенко проводит совещание, посвящённое итогам переговоров в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что среди прочих...
 
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