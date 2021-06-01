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Очень вовремя: в Минске запускают ускоренное ПЦР-тестирование для авиапассажиров
Источник материала: Партизан
Сообщение об этом появилось на сайте «Минского городского центр гигиены и эпидемиологии».
Фото: телеграм-канал Минздрава Беларуси
С 1 июня в микробиологической лаборатории, расположенной на территории Национального аэропорта Минск будет использоваться новая технология ПЦР - тестирования на COVID-19 SmartAmp, которая позволит увеличить мощность лаборатории, сократить время проведения исследования при сохранении высокой чувствительности и клинической надежности,
После изучения эффективности и востребованности данной услуги будет принято решение о целесообразности применения технологии SmartAmp в работе микробиологической лаборатории Национального аэропорта Минск.
Режим работы лаборатории: понедельник-пятница 06:30 - 18:00, суббота - воскресенье до 17.00 (технический перерыв 12:00-13:00).
Для проведения исследования необходимо иметь:
- копию паспорта;
- копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;
- документ, подтверждающий оплату.
Забор биологического материала на ПЦР-исследование по технологии SmartAmp проводится с 07:30 до 16:00 (суббота - воскресенье до 15:00) по «живой очереди».
Выдача результатов исследований осуществляется после 11:00 по мере выполнения исследований, но не ранее, чем через 2 часа от момента забора материала и оформления документов.
Расценки на сегодняшний день такие:
- для резидентов Республики Беларусь – 67 рублей 43 копейки;
- для нерезидентов – 85 рублей 20 копеек.
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Сообщение об этом появилось на сайте «Минского городского центр гигиены и эпидемиологии».
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