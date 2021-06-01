Из-за отмены чартеров белорусы не могут вернуться с отдыха домой













написал один из читателей, который застрял с семьей в Тунисе. Они прилетели на отдых 20 мая и через 10 дней должны были возвращаться домой. Путевка на четверых (двух взрослых и детей 5 и 3 лет) стоила 5400 белорусских рублей за 10 дней. В редакцию Onlinerодин из читателей, который застрял с семьей в Тунисе. Они прилетели на отдых 20 мая и через 10 дней должны были возвращаться домой. Путевка на четверых (двух взрослых и детей 5 и 3 лет) стоила 5400 белорусских рублей за 10 дней.





После из-за инцидента с самолетом Ryanair ряд стран закрыли свое воздушное пространство для «Белавиа», чартеры были приостановлены. Стало понятно, что полета Джерба — Минск 30 мая не будет.





«В связи с обстоятельствами непреодолимой силы рейс по маршруту Джерба — Минск 30 мая не состоится. Туристы будут отправлены эвакуационным рейсом 3 июня», — такое сообщение прислал туроператор.





«Что касается конкретно моей семьи, у нас отпуск по 6 июня. Перекроили планы, но у нас все не так критично, как у других туристов, — рассказал читатель. — У большинства тех, кто должен был отдыхать до 30 мая, до этой даты отпуск. В понедельник они должны были выходить на работу. Те, с кем мы общались, решают эту проблему индивидуально со своей работой — за свой счет берут либо продлевают отпуск по возможности».





На время пребывания в Тунисе с 30 мая по 3 июня туристам бесплатно предоставили проживание и питание в отеле.





«Отель, куда всех завезли до 3 июня, хороший — это четыре звезды. По словам приехавших, он лучше, чем был у них до этого. Самому сложно оценить, так как в нем были изначально. Но возникало недовольство со стороны некоторых туристов, поскольку отдых в основном семейный и сниматься с места со всеми вещами, чтобы переехать на несколько дней в другой отель, не так просто. Многие паникуют из-за неопределенности, ведь гарантий возврата 3 июня нет».





По оценке читателя, в отеле находятся более 80 белорусов, которые ждут обратного рейса в Минск. Несколько человек собирались самостоятельно вернуться в Беларусь через Москву. Удалось ли им это, непонятно, поскольку для белорусов действуют ограничения по транзиту.





Мы спросили у туроператоров, что известно о вариантах возвращения из Туниса и других стран.





«Будут вывозные рейсы, и всех туристов мы заберем», — заверили представители турбизнеса.