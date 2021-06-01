Когда жара – враг. Как работает самый большой речной порт Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

В этом году сезон навигации для белорусских теплоходов открылся 1 апреля. До конца ноября, если позволит погода, судоходчики будут возить грузы по Припяти, Днепру, Сожу и Березине.

Мозырский – один из 8 портов, которые входят в состав Белорусского речного пароходства. Еще есть в Бресте, Пинске, Микашевичах, Могилеве, Бобруйске, Речице и Гомеле. Корреспонденты Sputnik Беларусь посмотрели, как работает самый большой и пока еще перспективный порт страны.

Речники в "запаре"

Найти мозырских речников несложно: порт расположен недалеко от "сан-францисского" моста города, а стрелы погрузочных кранов видны отовсюду.

У работников порта нынче "жаркое" время. Всего здесь работает 56 человек, рассказывает исполняющий обязанности начальника порта Славомир Морский, большинство из них занято на разгрузочно-погрузочных работах. Скоро теплоходы заведут моторы и повезут набитые грузом баржи. Сейчас в порту находится шесть буксиров и 18 несамоходных судов – барж. Часть стоит в резерве, задействованы пока лишь два буксира и четыре баржи. Также "отдыхают" ледоколы "Байкал" и "Сибирь" – они пригодятся зимой.

Мозырский порт – самый большой в Беларуси. Здесь проложена железная дорога (грузы перегружаются в баржи и идут по воде к заказчику), стоят огромные погрузочные краны и плавучая мастерская. По словам старожилов порта, таких осталось всего две (вторая в Бресте – Sputnik) на все страны бывшего СССР! В мастерской своего звездного часа ждет речной теплоход БТ-0706, простоявший на приколе без дела почти два года. В ближайшие дни судно отправится в Речицу – потянет две порожние баржи и еще один теплоход на ремонт. Потом – на Могилев, где возьмет баржу со специальной площадкой и отправится в Рогачев на ремонт моста.

© Sputnik / Виктор Толочко В Мозырском порту проложена железная дорога: грузы перегружают в баржи и отправляют к заказчику по воде.

"Ждем, когда Белорусская инспекция Регистра выдаст официальное разрешение. Думаю, в ближайшие дни, как только нас заправят, мы пойдем", – говорит механик теплохода Сергей.

Заправляют судно дизтопливом. На рейс из Мозыря до Могилева, а после в Рогачев нужно около 6 тысяч литров. Учитывая среднюю скорость движения теплохода (6 км/ч), экипаж прибудет в Рогачев на ремонт моста через 41-42 дня.

Непростые времена

Директор Белорусского речного пароходства Андрей Касьянюк отмечает: речной порт в Мозыре – один из самых перспективных. Здесь крупное развитие железнодорожных путей, прямой выход в Днепр и Черное море и более-менее нормальные глубины. Но…

"На Припяти уровень для прохода барж на судовом ходу должен быть 1,95 метра. Сейчас реальный уровень воды чуть-чуть больше. Через месяц-два, если будет засуха, груженые суда не смогут выйти из затона. Грузиться наполовину – нерентабельно", – поясняет руководитель.

В этой же проблеме с глубинами, продолжает Касьянюк, кроется не очень хорошая финансовая ситуация в речном пароходстве. Работать весь сезон, загружая под завязку баржи, нельзя. Несколько лет назад Припять обмелела так сильно, что в некоторых местах реку можно было перейти вброд.

"В этом году уровни не такие критические, как в 2015-2016-х. Те годы были самые плохие за 100-летнюю историю гидрологических наблюдений. И мы просто стояли, грузоперевозок практически не было", - с грустью констатирует Андрей Касьянюк.

Сотрудники порта вспоминают, что лучшее время для отечественного судоходства пришлось на 80-90-е. Теплоходы на Украину ходили один за одним, были даже пассажирские перевозки. Существовала и своя водолазная служба, которая обслуживала суда и проводила подводные работы.

© Sputnik / Виктор Толочко Лучшее время для отечественного судоходства пришлось на 80-90-е. Сейчас в порту Мозыря "отдыхают" ледоколы "Байкал" и "Сибирь".

В начале нулевых Мозырский порт участвовал в перевозке калийных удобрений в страны дальнего зарубежья транзитом через Украину, однако, позже "Беларуськалий" построил порт в Клайпеде. Неплохое время для речников было и в начале 2010-х, когда процветала строительная отрасль. Но оно, к сожалению, уже прошло.

В прошлом году Белорусское речное пароходство перевезло 1 миллион 568 тонн грузов, грузооборот составил 19 млн 180 тысяч тонн на километр, а объем перегрузочных работ – 4 млн 483 тысячи. Неплохие показатели были у Мозырского речного порта. Все цифры выше 2019 года, но в разы меньше, чем в 2012-м.

"К концу 2025 года мы должны увеличить перевозку грузов в три раза. Такое задание доведено от Минтранса. Планируем модернизировать теплоход и баржи и к следующему году начать перевозить продукцию БМЗ (Белорусский металлургический завод - Sputnik). Будем не только заниматься перегрузом, но и доставлять либо же в Херсон, либо в Одессу", – делится планами директор.

Чтобы увеличить доходы, порт начали задействовать как логистический центр – так здесь решили диверсифицировать бизнес. Со всех регионов страны стали свозить пиломатериалы, загружать в контейнерные поезда и отправлять прямиком в Китай. Там белорусскую древесину будут развозить по предприятиям.

Порт в межсезонье

Межсезонье для речников наступает обычно в ноябре. Но если серьезного льда на Припяти еще нет, ходить в плавания можно. Обычно зимой порт занимается отгрузкой того, что было заготовлено за сезон навигации, – песка, щебня, гранитного отсева. На заводах в Речице и Гомеле в это время идет ремонт техники и судов.

Сотрудники порта резюмируют: все механизмы уже давно выработали свой ресурс, однако их стараются поддерживать в рабочем состоянии.

"Думаю, все будет хорошо. Если не будет – будет плохо", – напоследок философски замечает исполняющий обязанности порта Славомир Морский.

И ведь не поспоришь.

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