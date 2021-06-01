Источник материала: Sputnik Беларусь

Этот форум - самое масштабное события для белорусских аграриев и их иностранных коллег. Экспозиция размещается в двух павильонах и на открытой площадке.

В этом году выставка "Белагро" собрала более 400 компаний из 16 стран, среди них — Россия, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Китай, Сербия, Швеция, Италия, Иордания. На площадке в 20 тысяч "квадратов" презентуют новейшие образцы техники, инновационные технологии в АПК, IT-решения для сельского хозяйства.

Впервые на "Белагро" представляют телок от быков-производителей голштинской породы, также проходит выводка племенных лошадей. Пройдут и полюбившиеся участникам и зрителям мероприятия — выставка животных, конкурсы на лучшую племенную корову, "Лучший пахарь", "Чемпион вкуса".

В рамках программы форума запланировано около 20 тематических конференций и семинаров, на которых обсудят особенности обеспечения конкурентоспособности продукции, внедрение беспилотных технологий и автономного транспорта, использование земельных ресурсов, развитие племенного животноводства.