В штабе Тихановской назвали западную демократию бессильной перед авторитарными режимами

По мнению члена президиума Координационного совета Ольги Ковальковой, сегодняшние события в Беларуси — «это всего лишь иллюстрация бессилия западной демократии перед тоталитарными и авторитарными режимами».





Конференция «Демократические выборы для решения кризиса в Беларуси», организованная офисом демократического лидера Светланы Тихановской, проходит в онлайн-формате. В ней принимают участие политические деятели Беларуси и зарубежных государств, белорусские и международные эксперты по выборам, представители международных организаций и избирательных органов ряда стран, передает БелаПАН .

«В существующих сегодня в Беларуси условиях новые выборы, на мой взгляд, — недостижимая цель, — отметила политик. — Потому что первое необходимое для ее реализации условие — это жесткая позиция Евросоюза и США в отношении России, так как сегодняшний режим держится исключительно на поддержке Владимира Путина. И в условиях фактической вседозволенности и гарантированных кредитов со стороны Кремля власть не пойдет на проведение новых выборов, поскольку она гарантированно их проиграет».

По мнению Ковальковой, любые экономические санкции ЕС имеют ограниченный эффект, поскольку белорусские власти могут компенсировать их действия поддержкой со стороны Кремля, например перенаправлением грузопотоков через РФ.

«Таким образом, необходимым международным условием должна быть нейтрализация влияния России в Беларуси. И это могут сделать ЕС и США, — заявила член президиума КС. — То, что Байден будет говорить с Путиным о Беларуси (встреча президентов США и РФ запланирована 16 июня. — ред.) — это абсолютно правильно, но только в том случае, если не будет ставить под вопрос независимость Беларуси и если разговор будет жестким».

По ее мнению, сегодняшние события в стране — «это всего лишь иллюстрация бессилия западной демократии перед тоталитарными и авторитарными режимами». «Это вызов, и глобальные подходы необходимо пересматривать. Белорусский режим действует так жестко, потому что он знал мягкую позицию и ему прощали абсолютно все», — добавила Ковалькова.

Политик уверена, что «авторитаризм по всему миру чувствует себя достаточно свободно»: продолжаются репрессии против представителей уйгурского населения в Китае, но «это никак не мешает делать бизнес с китайскими компаниями», после российско-грузинского конфликта в 2008 году было объявлено о перезагрузке отношений по линии Вашингтон — Москва, однако «потом случился Донбасс, случился Крым».

Ковалькова в связи с этим считает, что ЕС стоит в целом ужесточить позицию в отношении недемократических режимов по всему миру.