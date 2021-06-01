Посольство получило консульский доступ к задержанному россиянину Дудникову













сообщил Sputnik во вторник пресс-атташе дипмиссии Алексей Маскалев. Посольство России в Беларуси получило консульский доступ к задержанному россиянину Егору Дудникову,Sputnik во вторник пресс-атташе дипмиссии Алексей Маскалев.





"Посольством получено от управления Следственного комитета по Минску разрешение на консульский доступ к задержанному в Беларуси гражданину России Егору Дудникову. Представители посольства находятся в контакте с адвокатом россиянина, который, как нам известно, сегодня встретился с задержанным", – сказал он.





Представитель посольства также отметил, что в среду 2 июня, как планируется, задержанного гражданина посетит консул.





Маскалев рассказал о перспективах встреч с другой задержанной российской гражданки – Софии Сапеги.





"У нас имеется многократное разрешение на ее посещение. Ждем от белорусской стороны, назовем это, "технической " возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдет в ближайшее время", – заключил он.





По данным правозащитников, 20-летний Дудников был задержан в Минске еще 5 мая. Из открытых интернет-источников известно, что ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК Беларуси).





Софию Сапегу 23 мая задержали сотрудники белорусской милиции вместе с экс-главредом признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактором также экстремистского канала "Беларусь головного мозга" Романом Протасевичем. 25 мая по госТВ показали видео, где Сапега рассказывает о том, что ведет Telegram-канал "Черная книга Беларуси".





Вопрос задержания российской гражданки обсуждался на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Путин поручил МИД РФ предоставить всю возможную помощь Софии Сапеге.















