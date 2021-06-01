Владимир Зеленский показал тренировку с блином для штанги









Владимир Зеленский в первый день лета показал в Инстаграме подкаченные руки. Президент под снимком с блином для штанги написал, что “у каждого свои "блинчики" на завтрак” и пожелал всем хорошего дня.





Комплименты о подтянутости главе государства среди прочих в комментариях оставили “слуга народа” и борец греко-римского стиля Жан Беленюк, а также известный хореограф Влад Яма.





Президент редко выставляет личные фотографии в последнее время. Активно спортивными фото и видео Владимир Зеленский делился в первый год каденции. Глава государства давал интервью на велотренажере и подводил итоги работы на беговой дорожке. Также президент любит бегать по утрам по время поездок по регионам.









Фигуру президента оценили профессионалы. Фото: Инстаграм