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Владимир Зеленский показал тренировку с блином для штанги
Источник материала: Партизан
У каждого свои "блинчики" на завтрак.
Владимир Зеленский в первый день лета показал в Инстаграме подкаченные руки. Президент под снимком с блином для штанги написал, что “у каждого свои "блинчики" на завтрак” и пожелал всем хорошего дня.
Комплименты о подтянутости главе государства среди прочих в комментариях оставили “слуга народа” и борец греко-римского стиля Жан Беленюк, а также известный хореограф Влад Яма.
Президент редко выставляет личные фотографии в последнее время. Активно спортивными фото и видео Владимир Зеленский делился в первый год каденции. Глава государства давал интервью на велотренажере и подводил итоги работы на беговой дорожке. Также президент любит бегать по утрам по время поездок по регионам.
Фигуру президента оценили профессионалы. Фото: Инстаграм
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У каждого свои "блинчики" на завтрак.
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