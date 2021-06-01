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Владимир Зеленский показал тренировку с блином для штанги

01.06.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У каждого свои "блинчики" на завтрак.



Владимир Зеленский в первый день лета показал в Инстаграме подкаченные руки. Президент под снимком с блином для штанги написал, что “у каждого свои "блинчики" на завтрак” и пожелал всем хорошего дня.

Комплименты о подтянутости главе государства среди прочих в комментариях оставили “слуга народа” и борец греко-римского стиля Жан Беленюк, а также известный хореограф Влад Яма.

Президент редко выставляет личные фотографии в последнее время. Активно спортивными фото и видео Владимир Зеленский делился в первый год каденции. Глава государства давал интервью на велотренажере и подводил итоги работы на беговой дорожке. Также президент любит бегать по утрам по время поездок по регионам.


Фигуру президента оценили профессионалы. Фото: Инстаграм
 
 
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