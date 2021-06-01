Reuters: ЕС готовит санкции в отношении «Белавиа». В черный список внесут топов белорусской авиации

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Европейский Союз готовит санкции в отношении национальной авиакомпании Беларуси и около десятка высших должностных лиц белорусской авиации.





Фото Максим Шеметов, REUTERS

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова трех дипломатов.

Отмечается, что это временная мера перед введением экономических санкций после вынужденной посадки пассажирского самолета.

Ожидается, что в число этих имен войдут высокопоставленные чиновники министерства обороны и транспорта Беларуси, военные из ВВС, высокопоставленный чиновник минского аэропорта и высокопоставленный чиновник гражданской авиации, сообщили дипломаты.

В черный список и запрет на ведение бизнеса с ЕС попадает еще одно государственное предприятие из авиационного сектора.

Более подробная информация доступна не сразу. ЕС публично не комментирует продолжающуюся подготовку к санкциям.

Предлагаемые замораживание активов и запреты на поездки являются частью пакета новых санкций в отношении Беларуси со стороны стран ЕС, которые возмущены тем, что 23 мая самолет Ryanair приземлился в Минске для ареста блогера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

Правительства ЕС, охарактеризовавшие инцидент как государственное пиратство, заявляют, что они нацелены на секторы, которые играют центральную роль в экономике Беларуси, чтобы наложить настоящее наказание на Александра Лукашенко. Это могут быть продажи облигаций, нефтяной сектор и калийные удобрения, крупный белорусский экспорт.

По словам дипломатов, до введения таких экономических санкций блок, как ожидается, к 21 июня, когда встретятся министры иностранных дел ЕС, согласится на меньший санкционный список в отношении физических и двух юридических лиц в качестве быстрого промежуточного ответа.

— Все государства ЕС согласны с таким подходом, — сказал один дипломат.

Второй дипломат сказал, что это будет «четкий сигнал для Лукашенко, что его действия опасны и неприемлемы».

В то время как санкции все еще обсуждаются, послы ЕС уже в пятницу могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории ЕС белорусскими авиакомпаниями, что позволит министрам ЕС официально подписать их позднее в этом месяце.

Великобритания, больше не входящая в ЕС, приостановила действие разрешения на полеты для национального авиаперевозчика Беларуси Белавиа. Ожидается, что ЕС сделает то же самое, заявили дипломаты.