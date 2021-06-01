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передает Еврорадио. Инцидент, за который судили Кульбу, произошёл поздно вечером 20 ноября 2020 года. Мужчина зашёл в подпитии на автозаправку"Белоруснефти". Там он, как заявила сторона обвинения, "собственноручно письменно совершил запись, содержащую информацию оскорбительного характера: "Жалоб нет. Не понимаю коллектив вашей АЗС, который поддерживает режим узурпатора Лукашенко",Еврорадио.





Судебно-лингвистическая экспертиза решила, что эта запись унижает честь и достоинство главы государства "в связи с осуществлением им своих полномочий". К тому же, она якобы высказана в неприличной форме.





Вячеслав Кульба свою вину на суде признал полностью. Он объяснил, что в тот день выпил с приятелем, а потом за ним заехала сестра. Они поехали к матери, а по дороге заехали на АЗС заправиться. Мужчине показалось, что запах бензина "какой-то не такой", поэтому он оставил запись в книге жалоб.





Он рассказал, что до этого заправлялся в России, где работает. Топливо на заправке "Белоруснефти" в России было очень плохого качества, после него пришлось делать дорогостоящий ремонт рабочей машины. Когда он спросил, кто руководитель сети АЗС и ответственный за качество топлива, ему ответили: "Лукашенко". И когда мужчина почувствовал запах некачественного бензина на АЗС в Барановичах, он написал фразу в книге жалоб и предложений.