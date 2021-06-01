«Чувствует за собой моральное превосходство». Мать встретилась с приговоренным к пяти годам Максимом Винярским













известно «Радыё Свабода» от сестры Максима Елены. О свидании с мамой Таисией Кузьминичной стало«Радыё Свабода» от сестры Максима Елены.





«Свидание было в субботу, 29 мая. Мы приехали к тюрьме в 8 утра, и уже была сформирована очередь, только одно место оставалось. Могли обе пойти, но тогда каждой из нас давали по часу встречи, а по второму часу теряется. Решили, что первой встретится мать, а я в другой день к нему поеду. Сейчас ищу время на этой неделе», — рассказала Елена, сестра Максима Винярского.





По словам Елены, ее брат хорошо подготовился к встрече с матерью. «Надел рубашку, постриг волосы, хорошо держался, был ужасно рад встрече. Выглядит нормально, немного похудел, но бодр, активен. Не растерялся. Насчет приговора успокоил, что не верит в то, что придется сидеть 5 лет, которые ему дали. Верит в лучшее».





Максима Винярского приговорили к 5 годам лишения свободы по статье об организации массовых беспорядков. После оглашения приговора фигуранты, находившиеся в клетке, скандировали: «Верым! Можам! Пераможам!».





Павел Северинец потом рассказывал своей сестре Анне, что после этого его держали в «бетонном стакане». Елене Терешковой известно, что с Максимом надзиратели тоже обошлись жестоко.





«Говорил матери, что забросили в какой-то «стакан» и держали там до ночи, воду на пол выливали, чтобы не мог на пол садиться, а скамейки не было. И потом в в свою камеру он уже не попал — поместили в другую. Там сокамерников больше, а место меньше, давка. Еще сказал, что готовится жалоба в Верховный суд. Осознает, что приговор не изменят, но полагает, что нужно дальше бороться. Чувствует за собой моральную превосходство, и это помогает держаться», — рассказала сестра Максима Винярского Елена.





Матери Максима Винярского, Таисии Кузьминичне, на днях исполнится 75 лет.





«Мать сильно переживает, что юбилей отметит без Максима. Не могла такого представить, но приходится. Но Максим на встрече ее уже поздравил, всё сказал как надо», — рассказала Елена Терешкова.





НН Перевод



