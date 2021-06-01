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ДТП на МКАД в Минске: перевернулся прицеп

01.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП на МКАД в Минске: перевернулся прицепМинске: перевернулся прицеп" class="one-news__figure-img">

В результате ДТП сегодня на МКАД в Минске опрокинулся прицеп, сообщается в  Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

1 июня утром мужчина на «Хамере» с прицепом ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 37-го км прицеп опрокинулся, из-за этого автомобиль развернуло в обратную сторону, и он столкнулся с грузовым МАЗом.
Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Проводится проверка.

В ГАИ призывают быть внимательными на дороге.

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Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП сегодня на МКАД в Минске опрокинулся прицеп, сообщается в  Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 1 июня утром мужчина на «Хамере» с прицепом ехал...
 
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