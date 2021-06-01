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ДТП на МКАД в Минске: перевернулся прицеп
Источник материала: ОНТМинске: перевернулся прицеп" class="one-news__figure-img">
В результате ДТП сегодня на МКАД в Минске опрокинулся прицеп, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
1 июня утром мужчина на «Хамере» с прицепом ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 37-го км прицеп опрокинулся, из-за этого автомобиль развернуло в обратную сторону, и он столкнулся с грузовым МАЗом.
В ГАИ призывают быть внимательными на дороге.
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В результате ДТП сегодня на МКАД в Минске опрокинулся прицеп, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 1 июня утром мужчина на «Хамере» с прицепом ехал...
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