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До +18°С и без осадков: прогноз погоды на 2 июня

01.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +18°С и без осадков: прогноз погоды на 2 июня

Завтра погоду в Беларуси будет определять южная периферия обширного антициклона с центром над Скандинавским полуостровом. Ожидается погожий летний денек.

Итак, в среду ожидается небольшая облачность. Без осадков. Влажность до 50%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Утром температура в большинстве районов до +11°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4°С…6°С прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +17°С…+18°С. К вечеру от +15°С по востоку до +17°С по западу.

В последующие два дня характер погоды не изменится. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Влажность до 50%, ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью +6°С…+11°С, днем +18°С…+23°С. Кратковременные грозовые дожди ожидаются в первые выходные июня.

 

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Завтра погоду в Беларуси будет определять южная периферия обширного антициклона с центром над Скандинавским полуостровом. Ожидается погожий летний денек. Итак, в...
 
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