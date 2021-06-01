До +18°С и без осадков: прогноз погоды на 2 июня

Источник материала: ОНТ

Завтра погоду в Беларуси будет определять южная периферия обширного антициклона с центром над Скандинавским полуостровом. Ожидается погожий летний денек.

Итак, в среду ожидается небольшая облачность. Без осадков. Влажность до 50%. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура в большинстве районов до +11°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4°С…6°С прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +17°С…+18°С. К вечеру от +15°С по востоку до +17°С по западу.

В последующие два дня характер погоды не изменится. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Влажность до 50%, ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный умеренный. Температура ночью +6°С…+11°С, днем +18°С…+23°С. Кратковременные грозовые дожди ожидаются в первые выходные июня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram