После свадьбы жена стала часто ездить к родителям: муж заподозрил неладное. И не зря!

Источник материала: ОНТ

Необычную историю опубликовал ridus.ru.

35-летнего мужчину – Инь Чэна (псевдоним), жителя Баяннура (Внутренняя Монголия, Китай) – считали в своем городе «пожилым юношей». Семья активно подталкивала его к поиску жены. И в начале этого года мужчина за помощью обратился к свахе Ли. Она познакомила его с девушкой Наной.

Инь Чэн и Нана провели несколько разговоров по видеосвязи, и мужчина попросил ее приехать в Баяннур для личной встречи. На все необходимые расходы на дорогу он послал ей тысячу юаней (примерно $156).

В январе пара сыграла свадьбу, и девушка получила 148 тыс. юаней (около $23 тыс.) приданого, а еще украшения и другие подарки. Но официально Инь и Нана не подписывали документы о том, что стали супругами.

Уже через три дня после свадьбы своему новому мужу Нана сказала, что должна вернуться домой – ей нужно провести время с родителями, ведь они не могут сами к ней приехать.

Через неделю девушка вернулась, а спустя пару дней опять поехала домой помогать маме. Инь был убежден, что жена очень привязана к семье и тоскует по дому.

Однако вскоре Нана стала проводить у родителей все больше времени, а в какой-то момент перестала отвечать на звонки. Вот тогда супруг и заподозрил неладное.

В марте Инь часто просматривал новости в соцсетях и случайно увидел короткое свадебное видео из города Сисячжао. В ролике невеста была очень похожа на его жену. Инь несколько раз просмотрел видео и окончательно убедился, что это была она.



Фото: соцсети

Мужчина поехал в Сисячжао, чтобы поговорить с человеком, за которого Нана вышла замуж. Ему удалось побеседовать с ним. А позже выяснилось, что соперник Инь Чэна и сам мужчина стали жертвами аферы, которую организовала большая группа мошенников, а сваха Ли и Нана – участницы этой группы.

Как оказалось, аферисты обманывали мужчин, отчаявшихся найти супругу. Они убеждали жертву провести традиционную церемонию бракосочетания и заплатить приданное, при этом отложив подписание документов.

Делом о свадебных аферах теперь занимается полиция.

Главное фото: Pixabay.com

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