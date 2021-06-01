ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После свадьбы жена стала часто ездить к родителям: муж заподозрил неладное. И не зря!

01.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

После свадьбы жена стала часто ездить к родителям: муж заподозрил неладное. И не зря!

Необычную историю опубликовал ridus.ru.

35-летнего мужчину – Инь Чэна (псевдоним), жителя Баяннура (Внутренняя Монголия, Китай) – считали в своем городе «пожилым юношей». Семья активно подталкивала его к поиску жены. И в начале этого года мужчина за помощью обратился к свахе Ли. Она познакомила его с девушкой Наной.

Инь Чэн и Нана провели несколько разговоров по видеосвязи, и мужчина попросил ее приехать в Баяннур для личной встречи. На все необходимые расходы на дорогу он послал ей тысячу юаней (примерно $156).

В январе пара сыграла свадьбу, и девушка получила 148 тыс. юаней (около $23 тыс.) приданого, а еще украшения и другие подарки. Но официально Инь и Нана не подписывали документы о том, что стали супругами.

Уже через три дня после свадьбы своему новому мужу Нана сказала, что должна вернуться домой – ей нужно провести время с родителями, ведь они не могут сами к ней приехать. 

Через неделю девушка вернулась, а спустя пару дней опять поехала домой помогать маме. Инь был убежден, что жена очень привязана к семье и тоскует по дому. 

Однако вскоре Нана стала проводить у родителей все больше времени, а в какой-то момент перестала отвечать на звонки. Вот тогда супруг и заподозрил неладное. 

В марте Инь часто просматривал новости в соцсетях и случайно увидел короткое свадебное видео из города Сисячжао. В ролике невеста была очень похожа на его жену. Инь несколько раз просмотрел видео и окончательно убедился, что это была она. 


Фото: соцсети

Мужчина поехал в Сисячжао, чтобы поговорить с человеком, за которого Нана вышла замуж. Ему удалось побеседовать с ним. А позже выяснилось, что соперник Инь Чэна и сам мужчина стали жертвами аферы, которую организовала большая группа мошенников, а сваха Ли и Нана – участницы этой группы.

Как оказалось, аферисты обманывали мужчин, отчаявшихся найти супругу. Они убеждали жертву провести традиционную церемонию бракосочетания и заплатить приданное, при этом отложив подписание документов. 

Делом о свадебных аферах теперь занимается полиция.

Главное фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычную историю опубликовал ridus.ru. 35-летнего мужчину – Инь Чэна (псевдоним), жителя Баяннура (Внутренняя Монголия, Китай) – считали в своем городе «пожилым...
 
Новости дня
Новости разные
 
С начала года в Беларуси в 15-й раз дорожает автомобильное топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by