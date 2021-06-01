Три телепрограммы прекратили вещание в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Из списка разрешенных к распространению в Беларуси исключены три иностранные программы – «Русская ночь», «Киномикс» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)», сообщается на сайте Министерства информации.

Из-за выявленных фактов нарушения закона «О рекламе» в представленных материалах на получение разрешения телепрограммам «Киномикс» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» отказано в выдаче разрешений на вещание на очередной период.

Отмечается, что три года с момента выдачи – срок действия разрешения без изменения формы или содержания на распространение продукции иностранного СМИ в Беларуси.

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram