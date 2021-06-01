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Три телепрограммы прекратили вещание в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Из списка разрешенных к распространению в Беларуси исключены три иностранные программы – «Русская ночь», «Киномикс» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)»,
Из-за выявленных фактов нарушения закона «О рекламе» в представленных материалах на получение разрешения телепрограммам «Киномикс» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» отказано в выдаче разрешений на вещание на очередной период.
Отмечается, что три года с момента выдачи – срок действия разрешения без изменения формы или содержания на распространение продукции иностранного СМИ в Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Из списка разрешенных к распространению в Беларуси исключены три иностранные программы – «Русская ночь», «Киномикс» и «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)», сообщается на...
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