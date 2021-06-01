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«Белавиа» вынужденно повысила стоимость чартеров в Турцию и Египет. Как изменится цена путевок?

01.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» вынужденно повысила стоимость чартеров в Турцию и Египет. Как изменится цена путевок?

«Белавиа» изменила условия выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию, сообщается на сайте авиакомпании.

Из-за закрытия воздушного пространства Украины и других сопредельных стран «Белавиа» пришлось поменять маршруты чартерных рейсов в обход таких государств.

Авиакомпания вынуждена повысить стоимость чартерных рейсов в Турцию и Египет, учитывая данные обстоятельства.

Как передает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «АэроБелСервис», со 2 июня на авиаперелеты в Турцию и Египет выставят доплату на каждого пассажира, кроме детей до 2 лет. Дополнительно нужно будет оплатить 40 евро с человека тем, кто летит в Турцию, и 45 долларов с человека – в Египет.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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«Белавиа» изменила условия выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию, сообщается на сайте авиакомпании. Из-за закрытия воздушного пространства Украины и...
 
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