|
«Белавиа» вынужденно повысила стоимость чартеров в Турцию и Египет. Как изменится цена путевок?
Источник материала: ОНТ
«Белавиа» изменила условия выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию,
Из-за закрытия воздушного пространства Украины и других сопредельных стран «Белавиа» пришлось поменять маршруты чартерных рейсов в обход таких государств.
Авиакомпания вынуждена повысить стоимость чартерных рейсов в Турцию и Египет, учитывая данные обстоятельства.
Как передает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «АэроБелСервис», со 2 июня на авиаперелеты в Турцию и Египет выставят доплату на каждого пассажира, кроме детей до 2 лет. Дополнительно нужно будет оплатить 40 евро с человека тем, кто летит в Турцию, и 45 долларов с человека – в Египет.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белавиа» изменила условия выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию, сообщается на сайте авиакомпании. Из-за закрытия воздушного пространства Украины и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)