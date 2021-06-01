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«Боги» фотошопа: 10 снимков, которые рассмешат вас до слез. А мужчина на седьмом фото просто юморист!

01.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Боги» фотошопа: 10 снимков, которые рассмешат вас до слез. А мужчина на седьмом фото просто юморист!

Наступил век, когда не нужно следить за своей внешностью, чтобы прекрасно выглядеть на фотографиях. Но кто в гонке за лайками не знает меры, тот получает следующий результат…

 

1. Получилось очень правдоподобно


Фото: trollno.com

2. Парни, будьте осторожны!


Фото: ebaumsworld.com

3. Естественный взгляд


Фото: 7news.kz

4. Красиво жить не запретишь


Фото: pxleyes.com

5. Ничего необычного


Фото: mashable.com

6. А вот и динозавры вернулись


Фото: zen.yandex.ru

7. Почему бы и нет?


Фото: eremnews.com

8. Он просто усердно занимался


Фото: eremnews.com

9. Немного линии двери поплыли, он здесь ни при чем


Фото: thesun.co.uk

10. Такие вот фантазии


Фото: publimetro.cl


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Наступил век, когда не нужно следить за своей внешностью, чтобы прекрасно выглядеть на фотографиях. Но кто в гонке за лайками не знает меры, тот получает следующий...
 
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