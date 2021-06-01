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«Боги» фотошопа: 10 снимков, которые рассмешат вас до слез. А мужчина на седьмом фото просто юморист!
Источник материала: ОНТ
Наступил век, когда не нужно следить за своей внешностью, чтобы прекрасно выглядеть на фотографиях. Но кто в гонке за лайками не знает меры, тот получает следующий результат…
1. Получилось очень правдоподобно
2. Парни, будьте осторожны!
3. Естественный взгляд
4. Красиво жить не запретишь
5. Ничего необычного
6. А вот и динозавры вернулись
7. Почему бы и нет?
8. Он просто усердно занимался
9. Немного линии двери поплыли, он здесь ни при чем
10. Такие вот фантазии
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«Боги» фотошопа: 10 снимков, которые рассмешат вас до слез. А мужчина на седьмом фото просто юморист!
Наступил век, когда не нужно следить за своей внешностью, чтобы прекрасно выглядеть на фотографиях. Но кто в гонке за лайками не знает меры, тот получает следующий...
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