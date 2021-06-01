Коммунальные тарифы вырастут с 1 июня

Источник материала: ОНТ

Планово подорожают коммунальные услуги в Беларуси с 1 июня, сообщает «Минск-Новости».

В эквиваленте на 80 центов подорожают коммунальные услуги в Беларуси с 1 июня. Цены вырастут на отопление и подогрев воды. Стоимость 1 Гкал станет 21,9245 руб вместо 20,6216 руб. К примеру, с 10 до 11 руб. увеличится подогрев 6 кубометров воды.

За обогрев квартиры площадью 48 м2 в отопительный сезон вместо 20 руб. нужно будет заплатить 21 руб. Общее подорожание подогрева воды и отопления выйдет примерно на 2 руб.

Для тех, у кого установлены электрические и газовые котлы, с 1 июня также повысится стоимость тепловой энергии. Например, с 0,0374 до 0,0398 руб. вырастет оплата за 1 кВт·ч в домах, где нет центральных систем газо- и теплоснабжения, при наличии отдельного счетчика на электричество.

Отмечается, что тарифы растут последние несколько лет с 1 января и с 1 июня – дважды в год.

Фото: БЕЛТА

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