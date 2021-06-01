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Беларусь и Россия рассматривают вопрос об открытии авиарейсов в Крым
Источник материала: ОНТ
Сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым,
Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым – соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.
Александр Лукашенко ответил на уточняющий вопрос корреспондента ОНТ Натальи Стельмах, которая отметила, что фундаментом белорусско-российских отношений всегда была экономика, а вопрос организации авиарейсов в Крым имеет в том числе и определенный политический подтекст. Президент подчеркнул – наиважнейшим вопросом остается экономика.
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Сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии...
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