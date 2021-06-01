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Ключевой партнер: товарооборот в Союзном государстве вырос на 20%
01.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия была и остается ключевым партнером Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с Евгенией Лукьяновым. Он с недавнего времени
Парламентарий отметил, что сейчас необходимо укреплять экономику. В лучшие годы товарооборот между странами достигал 40 миллиардов долларов. Из-за пандемии он просел, но сейчас снова начинает расти: с начала года уже на 20%. Председатель нижней палаты белорусского парламента также поздравил посла с началом дипломатической миссии в Беларуси и пригласил на «Славянский базар» в Витебск.
Ранее Евгений Лукьянов был послом в Латвии. В Беларуси сменил на должности Дмитрия Мезенцева.
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В лучшие годы товарооборот между странами достигал 40 миллиардов долларов. Из-за пандемии он просел, но сейчас снова начинает расти.
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