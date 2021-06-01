Ключевой партнер: товарооборот в Союзном государстве вырос на 20%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия была и остается ключевым партнером Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с Евгенией Лукьяновым. Он с недавнего времени занимает должность посла России в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Парламентарий отметил, что сейчас необходимо укреплять экономику. В лучшие годы товарооборот между странами достигал 40 миллиардов долларов. Из-за пандемии он просел, но сейчас снова начинает расти: с начала года уже на 20%. Председатель нижней палаты белорусского парламента также поздравил посла с началом дипломатической миссии в Беларуси и пригласил на «Славянский базар» в Витебск.

«Работы много. Должен сказать, что темпы моей работы – а я уже второй месяц в должности – меня очень радуют. Адреналина достаточно. Резкий контраст от нагрузки, которую я имел на прежнем посту в соседнем государстве», – признался Евгений Лукьянов.

Ранее Евгений Лукьянов был послом в Латвии. В Беларуси сменил на должности Дмитрия Мезенцева.