Свиньи, петухи и «перекачанные» бычки ждут вашего внимания на выставке «Белагро»

Источник материала: Onliner Если вы видите кучу промышленной техники, начиная от ковша и заканчивая 15-метровыми комбайнами, а в воздухе витает то запах паленой свинины, то, собственно, живой свиньи — вероятно, вы на выставке «Белагро». Сегодня в «Великом камне» мычат коровы, хрюкают свиньи и тихо фыркают зайцы. А их размеру, красоте и чистоте позавидует каждый колхоз.

Возле главного входа особое место, которое традиционно отдают МАЗу с его техникой в различных модернизациях: на широких колесах, на высоких, двойных и так далее. Оценить технический прогресс помогают советские экспонаты.





















Импортная техника стоит сзади и сбоку от манежа, постепенно сменяется палатками с колбасами и шашлыками от мясокомбинатов. Похожие можно видеть на каждом празднике, ассортимент здесь, как и сервис, не меняется.

















— За что Гагарина на трактор посадили? — интересуемся мы у представителя компании.

— Ну он же говорил «Поехали»! — отвечает молодой парень.

— Так он же в космос летал, а не на тракторе ездил, — донимаем мы эксперта.

— Еще немного — и этот трактор летать станет! — не сдается специалист.

Оставляем Гагарина на тракторе и идем внутрь манежа. Здесь собраны феерические торты из колбасы и мясной нарезки, а из сала тут делают книги. Гости выставки могут попробовать сыр, конфеты, колбасу и стейки, которые, как оказалось, производятся из мяса не быков, а коров. Реальность бывает жестока, а стейки — жестки.

Также стала известна судьба Чебурашки, он сейчас работает на «Белкопсоюз», правда, ноги у героя советского мультика зачерствели. Отдельное внимание заслуживает аграрный дрон, который всем нравится, но над белорусскими полями почему-то не летает. Возможно, дело в стоимости — около 20 000 рублей.

























Ну а то, что еще не успело появиться на столах и витринах, резвится в клетках на заднем дворе манежа. Зайцы и кролики находятся рядом с лавкой, где торгуют шапками и перчатками, сделанными из их же братьев. Лучше всего чувствуют себя свиньи: закрывая глаза от слепящего света солнца, они абстрагировались от проблем и спят, высунув пяточки из клетки, вдыхая запах свободы.













У Гротеска сегодня день рождения, ровно два года назад он появился на свет и успел набрать тонну веса, что через какое-то время конвертируется в сотню-другую стейков. «Суточный прирост в весе у герефордских быков — полтора кило, а убойный выход составляет около 60%. Он хорошо откармливается и дает высококачественное мраморное мясо», — рассказывают специалисты. Сам Гротеск не очень весел в свой праздник, старается не обращать внимания на людей, а иногда и отбиваться от желающих ткнуть пальцем в пушистый хвост (сегодня его распушили все животные) и жует веревку, которой же и привязан.









Коровы на выставке далеки от ровесников из колхоза. Залежавшихся бычков, на шерсти которых остаются опилки, моментально оттирают щетками. Сегодня все выглядит красиво. Отдельного внимания заслуживает рыба, на выставке можно увидеть веслоноса (как утконос, только рыба), достигающего 90 килограммов в весе, а также огромного карпа — всем бы такого на крючок.













Также на выставке «Белагро» можно завести новые деловые контакты, познакомиться с последними новинками и тенденциями аграрной промышленности. Выставка завершится 5 июня.