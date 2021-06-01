Со 2 июня снова дорожает автомобильное топливо

Источник материала: Onliner

Розничные цены на автомобильное топливо изменяются, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим». Со 2 июня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,85 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,95 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,17 руб., ДТ — 1,95 руб. Таким образом, цены вырастут на одну копейку.

«В мае 2021 года продолжается восходящий тренд мировых котировок нефти до 68,7 доллара США за 1 баррель. За период с начала года с учетом внешних факторов стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4 процента (к уровню января 2021 г.), цены на моторное топливо — на 7,6 процента.

В сопредельных государствах также отмечается повышение цен на моторное топливо: в Прибалтике — на 13—18 процентов, в Польше — на 16 процентов, в Украине — на 10—15 процентов.

С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также экономического состояния НПЗ концерном принято решение о продолжении ценовой стратегии, предусматривающей еженедельное изменение цен на 1 копейку», — говорится на сайте концерна.