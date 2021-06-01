В визовых центрах больше не будут проводить ПЦР-тесты. Минздрав отказался от работы с ними из-за «значительного превышения стоимости»

Источник материала: Onliner

Недавно читатели стали сообщать нам о том, что некоторые лаборатории в визовых центрах перестали проводить ПЦР-тесты. На телефоны клиентов пришли сообщения, в которых говорилось, что запись отменена, а деньги за исследование возвращены. Сегодня выяснилось, что в Минздраве решили прекратить работу с посредническими организациями по этому направлению.

Из сообщения пресс-службы следует, что такое решение принято «в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам значительного превышения стоимости ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 в визовых центрах-посредниках». Теперь такие услуги будут организованы непосредственно в организациях здравоохранения.

«Список учреждений здравоохранения, которые могут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для выезда за рубеж, значительно расширен за счет лабораторий организаций здравоохранения. Обновленный перечень будет представлен на официальном сайте ведомства в ближайшие дни.

Отметим, что для урегулирования вопроса с теми гражданами, которые уже зарегистрировались на исследование, Министерство здравоохранения затребовало в визовых центрах сформированные на 24 мая списки граждан», — говорится в сообщении.