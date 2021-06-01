Фотофакт. В Минске появилась электрозаправка для женщин





Фото: Malanka





В день открытия необычной ЭЗС всем женщинам, которые побывали на точке, организаторы вручали сертификат на полную мойку автомобиля. На ее презентации собрались как опытные владелицы электрокаров, так и те, кто только собирается пополнить ряды электромобилистов.





Как пояснили в Malanka, таким образом бренд сделал своеобразный комплимент водительницам, чтобы количество женщин за рулем экологически чистого транспорта росло.





пишет belmir.by. По статистике, каждый третий автомобиль в нашей стране водит женщина. Причем количество автоледи продолжает увеличиваться. Все больше девушек работает среди инструкторов по вождению, растет число водительниц в службах такси и доставки,belmir.by.











