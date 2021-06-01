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Фотофакт. В Минске появилась электрозаправка для женщин
Источник материала: Партизан
Электроразрядный комплекс от Malanka на улице Коммунистической, 8 в Минске превратился в по-женски нежную, красивую и уютную локацию. Его украсили цветами и зеркалами, чтобы леди помимо заправки своей машины могли посмотреть на себя, а в случае необходимости поправить макияж или прическу.
Фото: Malanka
В день открытия необычной ЭЗС всем женщинам, которые побывали на точке, организаторы вручали сертификат на полную мойку автомобиля. На ее презентации собрались как опытные владелицы электрокаров, так и те, кто только собирается пополнить ряды электромобилистов.
Как пояснили в Malanka, таким образом бренд сделал своеобразный комплимент водительницам, чтобы количество женщин за рулем экологически чистого транспорта росло.
По статистике, каждый третий автомобиль в нашей стране водит женщина. Причем количество автоледи продолжает увеличиваться. Все больше девушек работает среди инструкторов по вождению, растет число водительниц в службах такси и доставки,
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Электроразрядный комплекс от Malanka на улице Коммунистической, 8 в Минске превратился в по-женски нежную, красивую и уютную локацию. Его украсили цветами и зеркалами,...
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