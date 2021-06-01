ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Национальной библиотеке Беларуси новый руководитель

01.06.2021 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Национальной библиотеке Беларуси сменился руководитель. Пост гендиректора заняла Оксана Книжникова, сообщили в министерстве культуры Беларуси.




"В связи с имеющимися планами и перспективами дальнейшего развития ведущего учреждения республики принято решение о назначении на должность генерального директора Национальной библиотеки Книжниковой Оксаны Юрьевны", - проинформировали в Минкульте, пишет interfax.by.

 1 июня министр культуры Анатолий Маркевич представил коллективу библиотеки нового руководителя.

"Вашими задачами как нового руководителя является создание комфортной моральной обстановки в коллективе, выравнивание экономических показателей и выход на положительную динамику, укрепление роли Национальной библиотеки как научно - методического центра и системаобразующего звена единого библиотечного пространства Республики", - отметил Маркевич.

Книжникова сменила на посту гендиректора Романа Мотульского, который возглавлял Нацбиблиотеку Беларуси последние 18 лет.

 Национальная библиотека Беларуси функционируете более 90 лет. Сейчас библиотечный фонд насчитывает около 10 млн единиц хранения. В библиотеке хранится более 90 тыс. редких и старопечатных книг и рукописей, самые ранние из которых датируются XIV–XV вв. Среди них собрание изданий белорусского первопечатника Франциска Скорины – 10 выпусков Библии, положивших начало белорусскому книгопечатанию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальной библиотеке Беларуси сменился руководитель. Пост гендиректора заняла Оксана Книжникова, сообщили в министерстве культуры Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Со 2 июня снова дорожает автомобильное топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by