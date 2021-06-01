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Генсек НАТО отметил важность совместных санкций западных стран против Беларуси

01.06.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность стран-членов альянса, а также ЕС вводить санкции против Беларуси, заявив, что такие шаги демонстрируют важность совместного принятия ответных мер в подобных ситуациях.



"Я приветствую санкции союзников НАТО и ЕС (в отношении Белоруссии, - "ИФ")", - заявил Столтенберг по итогам переговоров глав МИД НАТО.

"Это демонстрирует важность совместных шагов стран-единомышленников", - добавил генсек ООН, пишет interfax.by.

Помимо Беларуси главы МИД государств-участниц НАТО во вторник обсудили Россию и Китай, сообщил генсек.

В конце мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовит экономические санкции против Беларуси, однако может потребоваться некоторое время для юридической подготовки к их имплементации. При этом он подчеркнул, что пакет персональных санкций против Беларуси почти готов.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.
 
Теги: Минск
 
 
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность стран-членов альянса, а также ЕС вводить санкции против Беларуси, заявив, что такие шаги демонстрируют...
 
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