Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пятерых человек









Это люди, осужденные или обвиняемые в оскорблении должностных лиц или клевете на них:

Руслан Валюк — осужден судом Сморгонского района Гродненской области по ст. 188 УК (клевета) на два года "химии";





Артем Кондратьев — осужден судом Оршанского района Витебской области на полтора года "химии" по ст. 188 УК (клевета);





Дмитрий Лукашевич — задержан, обвиняется по ст. 368 УК (оскорбление президента) и ч. 2 ст. 339 (хулиганство), находится под стражей в СИЗО;





Андрей Шарендо — задержан, обвиняется по ст. 368 УК (оскорбление президента) и ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), находится под домашним арестом. Его жена Полина Шарендо-Панасюк находится под стражей в СИЗО, Андрей один ухаживает за двумя малолетними сыновьями;





Сергей Рудинский — осужден судом Оршанского района Витебской области по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) на полтора года "химии".





Правозащитники считают эти приговоры и лишение свободы политически мотивированными. Они требуют немедленно освободить данных политзаключенных и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают декриминализировать диффамационные статьи, отменить статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц (ст. 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391) и прекратить все ранее заведенные по ним уголовные дела.





Также правозащитники призывают безотлагательно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.



