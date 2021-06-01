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На «Беларуськалии» обрушились конструкции галереи

01.06.2021 21:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На солигорском «Беларуськалии» 1 июня произошло обрушение конструкций галереи.

На «Беларуськалии» обрушились конструкции галереи
Источник: t.me/belaruskali

Во время проведения плановых подготовительных работ к остановочному ремонту в 4-м рудоуправлении, при реконструкции галереи и замене участка трубопровода удаления дымовых газов, произошло разрушение частей конструкции, сообщил официальный телеграм-канал ОАО «Беларуськалий».

Как отмечается в сообщении, до начала работ территория была подготовлена и ограждена, что обеспечило безопасность рабочего персонала.

«Работы будут выполнены в запланированный период. Рудоуправление работает в штатном режиме», — отметили на предприятии.

Это не первое ЧП на «Беларуськалии» за последнее время. 30 мая на руднике 3-го рудоуправления был смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Анатолий Эгипте 1966 года рождения. Комиссия расследует обстоятельства и причины несчастного случая.

Аналогичное обрушение в 4-м рудоуправлении произошло в октябре 2015 года и марте 2016-го.

 
 
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На солигорском «Беларуськалии» 1 июня произошло обрушение конструкций галереи.
 
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