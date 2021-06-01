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Наибольший падеж скота на Борисовщине произошел в иностранных предприятиях

01.06.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Абсолютным лидером стало ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел».


Фото 6tv.by носит иллюстративный характер.

В ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел», более 90 процентов акций которого принадлежит ООО «Компания по механизации и строительству Ганьсу-Бел», погиб практически каждый четвертый телёнок — не выжило 22,7 процента приплода.

Посещая в 2019 году эту компанию, начальник торгово-экономического отдела посольства КНР в РБ Чжао Цзюньфан подчеркнула, что ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел» является единственным китайским сельскохозяйственным предприятием в Республике Беларусь и она будет находиться под пристальным вниманием торгово-экономического отдела Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь и министерства торговли Китайской Народной Республики.


Директор  ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел» Ян Сэнь рассказывает начальнику торгово-экономического отдела посольства КНР в РБ Чжао Цзюньфан о достижениях компании. Фото 2019 года, источник borisov.gov.by


На втором месте после китайской агрокомпании, расположенной в деревне Гливин Борисовского района, оказалось вполне себе отечественное ОАО «БорисовСоюзАгро» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» (11,2 процента).

Третье место в этом непочетном списке заняло ОАО «Птицефабрика Велятичи», мажоритарным акционером которого стало в 2010 году Иностранное общество с ограниченной ответственностью «АФТАБ», созданное группой иранских предпринимателей. В Велятичах падеж молодняка составил девять процентов.

Впервые информация о росте падеже телят в Борисовском районе сначала появилась 12 мая на сайте Генпрокуратуры. Как выяснилось, по состоянию на 1 мая в Борисовском районе по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом падеж молодняка увеличился на 94 голов. 

Основными причинами происшедшего в прокуратуре назвали не выполнение условий кормления и содержания животных.

По словам Галины Давидович, недавно назначенной на должность заместителя председателя Борисовского райисполкома — начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию, причинами падежа на Борисовщине стали бесхозяйственность, отсутствие контроля и человеческий фактор.

Интересно, что Давидович, общаясь с журналистом местной районки, отметила невысокий уровень зарплат, сложившийся на сельскохозяйственных предприятиях Борисовского района:

—За падеж молодняка ответственны все: от руководителя хозяйства, зоотехника, ветврача до простой телятницы, — замечает Галина Давидович. — И каждый теперь расплачивается за это своим рублем. И выплаты, скажу вам, довольно ощутимые, особенно если учитывать уровень доходов сельских тружеников.

Напомним, среднемесячная зарплата в промышленном Борисовском районе была меньше, чем в соседнем Крупском, где крупных промышленных предприятий нет, пишет ex-press.by.
 
 
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Абсолютным лидером стало ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел».
 
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