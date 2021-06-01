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Глава МИД Литвы призвал Лукашенко сложить полномочия

01.06.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Александра Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси.



Об этом литовский министр написал на странице в Twitter.

Глава литовского МИД назвал Лукашенко белорусским диктатором.

"Белорусского диктатора Лукашенко не устраивает присутствие более 400 политзаключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи - и пусть будет твой народ!",- заявил Габриэлюс.

Напомним, за последние месяцы количество политических заключенных в Беларуси увеличилась почти вдвое. Среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Именно они привлекли внимание мирового сообщества. Но трагедий, сломанных судеб, ужасов, о которых мы раньше только читали, значительно больше. И это реальность сегодняшней Белруси.  
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Александра Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за...
 
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