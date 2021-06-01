Родители Романа Протасевича решили судиться с белорусскими государственными СМИ













передает «Интерфакс». По его словам, в эфире государственных телеканалов его сына «пытаются выставить экстремистом, террористом, обзывают»,«Интерфакс».





«Я, конечно же, все просто так не оставлю, я подам в суд и добьюсь правды, чтобы человек, который говорил эти слова, доказал. Если он не сможет доказать, его ждет суровое наказание. Мы как родители просто так этого не оставим», — сказал он.





Мать журналиста Наталия Протасевич сказала, что пропагандист Григорий Азаренок распространяет об их сыне дезинформацию и называет его «неонацистом».





«Это невыносимо, — сказала она. — Прошу все мировое сообщество помочь моему Роману, помочь Софии (Сапеге), его девушке, помочь всем парням, которые за решеткой, которых пытают».