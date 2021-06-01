Мобильный контроль: правила пользования сим-картами в странах СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О правилах пользования сим-картами в странах Содружества – в материале «МИР 24».

В Таджикистане сим-карты могут покупать только те, кому исполнилось 18 лет: без паспорта их не купить. Но мобильные операторы имеют право продавать и 16-летним. Только с согласия родителей и по их документам. Одному человеку запрещено приобретать более двух номеров. Чип можно купить в любом дилерском центре операторов, специалисты предложат выбрать подходящий тарифный план.

В Казахстане купить сим-карту без паспорта или удостоверения личности нельзя. Номер документа нужно предоставить оператору связи. Кроме этого, с помощью специального сообщения на короткий номер нужно зарегистрировать и телефон, на котором будет работать чип. Если переставить его в другие устройства, звонки не пройдут. Туристам, которые приедут в страну, тоже придется зарегистрировать свои мобильные телефоны и предоставить паспортные данные местному оператору.

Приобрести сим-карты в Кыргызстане можно в отделах продаж сотовых компаний. При получении номера клиент должен заполнить анкету и предоставить паспортные данные. Далее сим-карту регистрируют на имя абонента и выдают номер. Комбинацию цифр можно выбрать по желанию. Кыргызстанцы могут покупать сим-карты в неограниченном количестве.

В Азербайджане сим-карты можно купить в магазинах операторов сотовой связи. Местным жителям достаточно иметь при себе удостоверение личности, а иностранцам нужно предъявить один из четырех документов: миграционную карту, паспорт, удостоверение личности или документ о временной регистрации. Данные вносятся в базу данных и передаются информоционно-вычислительному центру министерства транспорта, связей и высоких технологий. С 2018 года в стране введен лимит по числу оформлений сим карт на одного человека. Каждый гражданин может иметь не больше пяти мобильных номеров.

В Грузии приобрести сим-карту можно в специализированных центрах мобильных операторов, в аэропорту, на вокзале, а так же в экспресс-офисах при торговых центрах и магазинах. При себе необходимо иметь удостоверение личности или загранпаспорт. Ограничений по количеству сим-карт на одного абонента нет.

Чтобы в Армении получить предоплатную сим-карту, на счет которой человек заранее вносит сумму денег и получает минуты разговора, пакет SMS и интернета на месяц, нужно иметь только паспорт. Процесс оформления длится около 10 минут. Купить эту карту можно как в официальных офисах мобильных операторов, так и в газетных киосках. А вот с постоплатными сим-картами, которые сначала предоставляют услугу и только к концу месяца выставляют счет, сложнее – такие можно получить только в офисах операторов.

Без паспорта с вами не заключит договор ни один мобильный оператор Беларуси. Это требования законодательства. В остальном же – получить сим-карту проще простого. Достаточно зайти в любой салон сотовой связи и зачислить на счет небольшую сумму денег. Сама же «симка» дается бесплатно и начинает работать сразу после активации. Сим-карт у белоруса может быть несколько от разных операторов.