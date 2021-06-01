Лукашенко обозначил актуальные задачи Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономическая интеграция с Россией и сохранение независимости Беларуси. Об этом Александр Лукашенко говорил во вторник на совещании во Дворце Независимости. Глава государства обсуждал с правительством вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Перебоев в работе Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода быть не должно, хотя ЕС и США не раз заявляли о санкциях в отношении этого предприятия. Александр Лукашенко рассказал, как вместе с российскими коллегами сдвинули локомотив проблем, которые не могли решить несколько лет – по нефти, газу, объемам и ценам.

«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос. Как минимум, мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России – это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок. Схемы вы проработали», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Теперь удастся минимизировать финансовые потери и по налоговому маневру на нефть в России. Это произойдет с января. Не будет перебоев и с поставками газа. У Беларуси и России есть договоренности о сближении налоговой и таможенной систем. Белорусская сторона настаивает, чтобы субъекты хозяйствования в Союзном государстве работали на равных условиях.

«Мы выстраиваем новую модель отношений, выстраиваем ее в рамках единого экономического пространства для того, чтобы не просто создать равные условия, а для того, чтобы в принципе создать некие новые модели экономики с тем, чтобы они развивались достаточно синхронно. Так как мы находимся в Союзном государстве, мы тесно переплетены, и экономические модели, и концепция развития экономики должны быть схожими», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

На совещании президент пообещал поддержать национального авиаперевозчика. Из-за вынужденной посадки самолета Ryanair «Белавиа» вынуждена отменить часть полетов в Европу. Это скажется на экономике предприятия.

«Нам главное дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. Я обещал, что «Белавиа» мы в беде не бросим. Чего бы нам это ни стоило, дело нашей чести – поддержать по всем направлениям. Чтобы коллектив «Белавиа» (почти 2 тысячи человек) имел работу и был уверен, что государство их не бросит. Они пострадали ни за что», – подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко предлагает белорусскому авиаперевозчику перенаправить рейсы. Вскоре планируют увеличить их количество в Москву и Петербург – это единственная возможность для белорусов попасть в Европу, а также проложить воздушный маршрут в Казань, Краснодарский край и Крым.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы ездили через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают». Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», – отметил Лукашенко.

Санкции со стороны ЕС и США – еще одна тема, которая объединила Беларусь и Россию. Лукашенко подчеркнул: отвечать на них страны будут обдуманно и сообща. Добавим, что в июне Россия планирует направить Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн. Первый транш был в декабре прошлого года.