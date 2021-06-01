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Лукашенко обозначил актуальные задачи Союзного государства
01.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экономическая интеграция с Россией и сохранение независимости Беларуси. Об этом Александр Лукашенко говорил во вторник на совещании во Дворце Независимости. Глава государства обсуждал с правительством вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Перебоев в работе
Теперь удастся минимизировать финансовые потери и по налоговому маневру на нефть в России. Это произойдет с января. Не будет перебоев и с поставками газа. У Беларуси и России есть договоренности о сближении налоговой и таможенной систем. Белорусская сторона настаивает, чтобы субъекты хозяйствования в Союзном государстве работали на равных условиях.
«Мы выстраиваем новую модель отношений, выстраиваем ее в рамках единого экономического пространства для того, чтобы не просто создать равные условия, а для того, чтобы в принципе создать некие новые модели экономики с тем, чтобы они развивались достаточно синхронно. Так как мы находимся в Союзном государстве, мы тесно переплетены, и экономические модели, и концепция развития экономики должны быть схожими», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
На совещании президент пообещал поддержать национального авиаперевозчика. Из-за вынужденной
Лукашенко предлагает белорусскому авиаперевозчику перенаправить рейсы. Вскоре планируют увеличить их количество в Москву и Петербург – это единственная возможность для белорусов попасть в Европу, а также проложить воздушный маршрут в Казань, Краснодарский край и Крым.
Санкции со стороны ЕС и США – еще одна тема, которая объединила Беларусь и Россию. Лукашенко подчеркнул: отвечать на них страны будут обдуманно и сообща. Добавим, что в июне Россия планирует направить Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн. Первый транш был в декабре прошлого года.
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Среди достигнутых договоренностей президент Беларуси назвал поставки нефти и газа, сближение налоговых систем и разработку новых авиамаршрутов.
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