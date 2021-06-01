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Журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто поместили в ЦИП на Окрестина
Источник материала: Навiны
Задержанный утром 1 июня журналист спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрий Руто доставлен в ЦИП на Окрестина, сообщает сайт.
Журналист
Как сообщалось, Дмитрия Руто задержали 1 июня в Минске. Основанием стало то, что в его автомобиле был футбольный шарф, на котором присутствуют белый и красный цвета. Журналиста обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 КоАП.
Заседание пройдет в суде Октябрьского района Минска. О дате не сообщается.
Отмечается, что родным удалось передать Руто теплые вещи и еду.
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Задержанный утром 1 июня журналист спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрий Руто доставлен в ЦИП на Окрестина, сообщает сайт.
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