Журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто поместили в ЦИП на Окрестина

Задержанный утром 1 июня журналист спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрий Руто доставлен в ЦИП на Окрестина, сообщает сайт.





Журналист находится в статусе обвиняемого по административному делу.

Как сообщалось, Дмитрия Руто задержали 1 июня в Минске. Основанием стало то, что в его автомобиле был футбольный шарф, на котором присутствуют белый и красный цвета. Журналиста обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 КоАП.

Заседание пройдет в суде Октябрьского района Минска. О дате не сообщается.

Отмечается, что родным удалось передать Руто теплые вещи и еду.