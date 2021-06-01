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Цены на автомобильное топливо повысят 15-й раз с начала года

01.06.2021 22:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 15-м в этом году подорожании автомобильного топлива на одну копейку.

Цены на автомобильное топливо повысят 15-й раз с начала года

«С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также экономического состояния НПЗ, концерном принято решение о продолжении ценовой стратегии, предусматривающей еженедельное изменение цен на 1 копейку», — говорится в сообщении.

С 2 июня цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,85 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,95 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,17 рубля, ДТ — 1,95 рубля.

Как поясняет концерн, в мае «продолжался восходящий тренд мировых котировок нефти до 68,7 доллара США за 1 баррель».

За период с начала года с учетом внешних факторов стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4% (к уровню января 2021 года), цены на моторное топливо — на 7,6%.

По данным «Белнефтехима», в сопредельных государствах также отмечается повышение цен на моторное топливо: в странах Балтии— на 13-18%, в Польше — на 16%, в Украине — на 10-15%.

 
 
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Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 15-м в этом году подорожании автомобильного топлива на одну копейку.
 
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