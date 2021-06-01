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6:0. Беларусь всухую проиграла России на чемпионате мира по хоккею

01.06.2021 22:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Риге сборная Беларуси провела матч на чемпионате мира по хоккею против сборной России. Это была последняя игра белорусов на чемпионате. После первой двадцатиминутки россияне вели со счетом 5:0. Итоговый счет встречи 6:0 в пользу соперника.

За первые 5 минут матча голкипер Константин Шостак пропустил две шайбы. Сразу после этого его сменил Алексей Колосов.

До этого Беларусь провела пять матчей. Сборная уступила Словакии (2:5), выиграла у Швеции (1:0), проиграла Чехии (3:2), Дании (5:2), Швейцарии (6:0). До матча с россиянами мы занимали восьмое место в турнирной таблице.

 
 
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Сегодня в Риге сборная Беларуси провела матч на чемпионате мира по хоккею против сборной России. Это была последняя игра белорусов на чемпионате. После первой...
 
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