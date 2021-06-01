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Белорусские хоккеисты заняли предпоследнее место на ЧМ в Риге

02.06.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная сборная Беларуси по хоккею провела одно из худших в своей истории выступлений в элитном дивизионе чемпионатов мира, проиграв шестой матч из семи. Российская команда оказалась сильней со счетом 6:0.

Белорусские хоккеисты заняли предпоследнее место на ЧМ в Риге
Источник: hockey.by

В заключительном матче ЧМ белорусы пропустили шесть безответных шайб от россиян. Ранее подопечные Михаила Захарова уступали словакам, чехам, датчанам, швейцарцам и даже аутсайдерам группы — британцам. У сборной Беларуси — последнее место в группе и предпоследнее — на чемпионате. Ниже позиция лишь у Италии. По количеству заброшенных шайб — десять — белорусская команда последняя.

В четвертьфинале выступят Финляндия, США, Россия, Швейцария, Чехия, Словакия, Германия и Словакия.

Сборной Латвии не хватило для выхода в восьмерку сильнейших одной шайбы в матче с Германией, в котором она уступила со счетом 1:2. Выхода в овертайм было бы достаточно обеим командам, чтобы вытеснить Канаду.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет в Хельсинки и Тампере. Состав участников на турнире будет идентичен рижскому.

 
 
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Национальная сборная Беларуси по хоккею провела одно из худших в своей истории выступлений в элитном дивизионе чемпионатов мира, проиграв шестой матч из семи....
 
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