Белорусские хоккеисты заняли предпоследнее место на ЧМ в Риге

Национальная сборная Беларуси по хоккею провела одно из худших в своей истории выступлений в элитном дивизионе чемпионатов мира, проиграв шестой матч из семи. Российская команда оказалась сильней со счетом 6:0.



Источник: hockey.by

В заключительном матче ЧМ белорусы пропустили шесть безответных шайб от россиян. Ранее подопечные Михаила Захарова уступали словакам, чехам, датчанам, швейцарцам и даже аутсайдерам группы — британцам. У сборной Беларуси — последнее место в группе и предпоследнее — на чемпионате. Ниже позиция лишь у Италии. По количеству заброшенных шайб — десять — белорусская команда последняя.

В четвертьфинале выступят Финляндия, США, Россия, Швейцария, Чехия, Словакия, Германия и Словакия.

Сборной Латвии не хватило для выхода в восьмерку сильнейших одной шайбы в матче с Германией, в котором она уступила со счетом 1:2. Выхода в овертайм было бы достаточно обеим командам, чтобы вытеснить Канаду.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдет в Хельсинки и Тампере. Состав участников на турнире будет идентичен рижскому.