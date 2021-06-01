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Самый одинокий зритель. На матч ЧМ по хоккею между Беларусью и Россией пришел только один болельщик
Источник материала: Onliner
Сегодня сборные Беларуси и России провели заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, на котором белорусы проиграли всухую — 6:0. Как
Все дело в том, что с 1 июня на чемпионат мира допустили болельщиков, правда, только с вакциной. Цена на матч группового этапа — 110 евро, а билеты стали продавать только сегодня в 11 утра. Как
Журналистам одинокий болельщик объяснил, что события такого масштаба в Риге происходят нечасто, а потому он решил не упускать такую возможность. Также добавил, что болел за Россию, но куда важнее красивый хоккей.
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