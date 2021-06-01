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Самый одинокий зритель. На матч ЧМ по хоккею между Беларусью и Россией пришел только один болельщик

02.06.2021 06:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня сборные Беларуси и России провели заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, на котором белорусы проиграли всухую — 6:0. Как сообщает сайт Sport24, на трибунах был всего один зритель, хотя билета было продано два. В то же время предел допустимой вместимости арены составляет 1058 человек.

Все дело в том, что с 1 июня на чемпионат мира допустили болельщиков, правда, только с вакциной. Цена на матч группового этапа — 110 евро, а билеты стали продавать только сегодня в 11 утра. Как пишет телеграм-канал Coolest Game on Earth, это и стало причиной такой, мягко говоря, низкой плотности на трибунах.

Самый одинокий зритель. На матч ЧМ по хоккею между Беларусью и Россией пришел только один болельщик
Самый одинокий зритель. На матч ЧМ по хоккею между Беларусью и Россией пришел только один болельщик

Журналистам одинокий болельщик объяснил, что события такого масштаба в Риге происходят нечасто, а потому он решил не упускать такую возможность. Также добавил, что болел за Россию, но куда важнее красивый хоккей.

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Сегодня сборные Беларуси и России провели заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, на котором белорусы проиграли всухую — 6:0. Как сообщает...
 
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