МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках

МТС запустил технологию телемедицинских консультаций. Приемы проводятся через приложение, с врачом можно общаться по видеосвязи — переписываться и обмениваться файлами прямо из дома. Технология уже протестирована в 39-й и 40-й городских поликлиниках Минска. Пилотный проект представлен на выставке «ТИБО-2021».

Приложение Telemed для проведения онлайн-приемов функционирует в партнерстве с платформой телемедицинских сервисов 2doc.health. С врачом можно общаться по видеосвязи или переписываться: чат доступен во время консультации и в течение 15 минут до и после онлайн-приема. Во время записи также можно прикрепить цифровые копии медицинских документов.

Посещать поликлинику для получения заключения не потребуется: его можно будет скачать в электронном формате. Также врач сможет выписать электронный рецепт, который принимают в аптеках.

«Telemed может совершить прорыв в области телемедицины Беларуси. Сервис позволит в онлайн-режиме получать консультации врачей, их заключения и электронные рецепты. Тем самым пациенты могут оперативно пройти прием, а врачи — обслужить больше людей. Что особенно важно в период пандемии, технология обеспечивает бесконтактное взаимодействие в удобном формате: видео, голосовое общение, текст или в режиме обмена файлами. Мы рассчитываем, что технология будет востребована в поликлиниках страны», — отмечают в МТС.