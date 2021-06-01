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Владимир Самсонов поедет на свою седьмую Олимпиаду

02.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый титулованный белорусский представитель настольного тенниса Владимир Самсонов получил лицензию на Олимпиаду в Токио, которая станет для 45-летнего спортсмена седьмой по счету.



"Международная федерация настольного тенниса (IITF) 1 июня опубликовала олимпийский квалификационный рейтинг, согласно которому 45-летний белорусский спортсмен располагается на 29-й позиции и сможет принять участие в Играх в столице Японии", - проинформировали в НОК Беларуси, пишет interfax.by.

Кроме Самсонова больше никто из белорусских представителей настольного тенниса не смог пробиться на Олимпийские игры в Токио.

Самым высоким олимпийским достижением Самсонова является четвертое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года. Он трехкратный победитель Кубка мира, шестикратный чемпион Европы, девятикратный победитель европейской Лиги чемпионов. Был первой ракеткой мира.
 
 
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Самый титулованный белорусский представитель настольного тенниса Владимир Самсонов получил лицензию на Олимпиаду в Токио, которая станет для 45-летнего...
 
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