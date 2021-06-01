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Чартерные рейсы в Албанию и Черногорию отменены

02.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 2 июня объявлена эвакуация белорусов.



Чартерные рейсы из Беларуси в Албанию и Черногорию отмены до 16 июня. Про это турагентства проинформировал туроператор «Аэротрэвел», консолидатор рейсов в эти страны, сообщает Республиканский союз туристических организаций, пишет charter97.org.

На 2 июня назначены эвакуационные рейсы в Минск. Рейс из Тираны отправляется в 16:20, из Тивата – в 18:30.
 
Теги: Минск
 
 
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На 2 июня объявлена эвакуация белорусов.
 
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