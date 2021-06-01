Чартерные рейсы в Албанию и Черногорию отменены

Чартерные рейсы из Беларуси в Албанию и Черногорию отмены до 16 июня. Про это турагентства проинформировал туроператор «Аэротрэвел», консолидатор рейсов в эти страны, сообщает Республиканский союз туристических организаций,charter97.org.