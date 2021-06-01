Фотофакт: в магазины Беларуси вернулись товары Nivea









Напомним, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли решили, что продавцы могут провести инвентаризацию остатков и оформить инвентаризационную опись. Затем они должны были предоставить эту опись в налоговую и промаркировать остатки специальными контрольными знаками. И уже после маркировки остатки запрещенных товаров можно продавать.





Санкции на полгода в отношении Nivea, а также Skoda и других производителей в Беларуси ввели после того, как они отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Мин







