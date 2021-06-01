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Фотофакт: в магазины Беларуси вернулись товары Nivea

02.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На полки белорусских магазинов начали возвращаться товары бренда Nivea. Нет, запрет на продажу продукции этого известного производителя пока не сняли. Речь идет об остатках партий, которые сохранились у продавцов. Все товары - со специальными марками, сообщает корреспондент "КП" 1 июня.



Напомним, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли решили, что продавцы могут провести инвентаризацию остатков и оформить инвентаризационную опись. Затем они должны были предоставить эту опись в налоговую и промаркировать остатки специальными контрольными знаками. И уже после маркировки остатки запрещенных товаров можно продавать.

Санкции на полгода в отношении Nivea, а также Skoda и других производителей в Беларуси ввели после того, как они отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею в случае его проведения в Мин
 
 
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На полки белорусских магазинов начали возвращаться товары бренда Nivea. Нет, запрет на продажу продукции этого известного производителя пока не сняли. Речь идет об...
 
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