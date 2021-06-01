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Наконец лето: синоптики пообещали потепление в Беларуси

02.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительным данным, настоящее летнее тепло ожидается в республике концу текущей недели.




Долгожданное тепло наконец придет в Беларусь в ближайшие несколько дней, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, пишет Sputnik. 

Последние несколько недель в республики были нетипично холодными для республики: температура воздуха редко поднималась выше +20°С.

По информации синоптиков, в среду 2 июня погоду в республике станет формировать южная периферия антициклона с центром над Скандинавией.

"Будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем – северо-восточный умеренный", – сказали в Гидромете, отметив, что днем температура воздуха составит от +18 до +23°С.

В четверг и пятницу (3–4 июня) дождей снова не ожидается, днем сохранится прежний температурный режим – не выше +23°С.

По предварительным данным, настоящее летнее тепло ожидается в республике концу недели – столбики термометров приблизятся к отметке +25°С.

В Гидромете напомнили, что в понедельник 31 мая среднесуточная температура была на 2–6°С ниже климатической нормы: на почвах даже фиксировались заморозки до –2°С.
 
 
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По предварительным данным, настоящее летнее тепло ожидается в республике концу текущей недели.
 
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