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Наконец лето: синоптики пообещали потепление в Беларуси
Источник материала: Партизан
По предварительным данным, настоящее летнее тепло ожидается в республике концу текущей недели.
Долгожданное тепло наконец придет в Беларусь в ближайшие несколько дней, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды,
Последние несколько недель в республики были нетипично холодными для республики: температура воздуха редко поднималась выше +20°С.
По информации синоптиков, в среду 2 июня погоду в республике станет формировать южная периферия антициклона с центром над Скандинавией.
"Будет наблюдаться небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем – северо-восточный умеренный", – сказали в Гидромете, отметив, что днем температура воздуха составит от +18 до +23°С.
В четверг и пятницу (3–4 июня) дождей снова не ожидается, днем сохранится прежний температурный режим – не выше +23°С.
По предварительным данным, настоящее летнее тепло ожидается в республике концу недели – столбики термометров приблизятся к отметке +25°С.
В Гидромете напомнили, что в понедельник 31 мая среднесуточная температура была на 2–6°С ниже климатической нормы: на почвах даже фиксировались заморозки до –2°С.
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По предварительным данным, настоящее летнее тепло ожидается в республике концу текущей недели.
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