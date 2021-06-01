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Минздрав запретил делать ПЦР-тесты посредникам в визовых центрах
02.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК. 1 июн – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение прекратить оказание услуг по ПЦР-тестированию в визовых центрах из-за высоких цен на услуги, сообщила пресс-служба ведомства.
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"В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам значительного превышения стоимости ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 в визовых центрах-посредниках Минздравом принято решение – организовать оказание данных услуг непосредственно в организациях здравоохранения", – сообщило министерство.
Список учреждений здравоохранения, которые могут проводить ПЦР-тесты для выезда за рубеж будет значительно расширен за счет лабораторий организаций здравоохранения, пояснили в министерстве.
Там также уточнили, что обновленный перечень будет в ближайшие дни обнародован на официальном сайте министерства.
В Минздраве отметили, что для урегулирования вопроса с теми гражданами, которые уже зарегистрировались на исследование, ведомство затребовало в визовых центрах сформированные на 24 мая списки.
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Медицинское ведомство пообещало, что вопрос с уже записавшимися на ПЦР в визовых центрах гражданами будет урегулирован.
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