Минздрав запретил делать ПЦР-тесты посредникам в визовых центрах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК. 1 июн – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение прекратить оказание услуг по ПЦР-тестированию в визовых центрах из-за высоких цен на услуги, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам значительного превышения стоимости ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 в визовых центрах-посредниках Минздравом принято решение – организовать оказание данных услуг непосредственно в организациях здравоохранения", – сообщило министерство.

Список учреждений здравоохранения, которые могут проводить ПЦР-тесты для выезда за рубеж будет значительно расширен за счет лабораторий организаций здравоохранения, пояснили в министерстве.

Там также уточнили, что обновленный перечень будет в ближайшие дни обнародован на официальном сайте министерства.

В Минздраве отметили, что для урегулирования вопроса с теми гражданами, которые уже зарегистрировались на исследование, ведомство затребовало в визовых центрах сформированные на 24 мая списки.

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