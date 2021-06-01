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Начальник штаба тыла Вооруженных Сил Беларуси освобожден от должности
02.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн – Sputnik. Александр Панферов освобожден от должности первого заместителя начальника тыла Вооруженных Сил - начальника штаба тыла, сообщили в президентской пресс-службе.
Соответствующий указ №201 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 1 июня.
Согласно этому указу, Панферов уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 1 июня.
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