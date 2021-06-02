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Проект «Читай-валяй»: дети знакомятся с книгами белорусских писателей и создают из войлока героев произведений
Источник материала: ОНТ
Читали «Казкі жыцця» Якуба Коласа и валяли гусей по мотивам вековой классики. Детский творческий проект презентовали сегодня в центральной библиотеке Борисова. До конца этого года в Культурной столице страны появится оригинальная галерея главных героев белорусской литературы.
Старая сказка (ей сто лет уже), а сегодня – словно в первый раз. Это издание – новое! Лайфхак для книголюбов: пока не ищите даже в Национальной библиотеке. Лишь в Колодеевской. Экземпляр – в дар от музея Коласа. После прочтения – ремесленное задание.
Аудитория проекта от 8 до 12 лет. Этот участник – явно старше. Специально позвали, не только гусей из войлока валять. Иван Белый – местная знаменитость. Учил многих борисовцев «роднай мове». Он с Коласом одной «крови». Не иначе как «дядька Якуб».
Издание 1960-го – готовил сам Колас. В 56-м писателя не стало. За месяц «до» создал «Страказу» – последний из 33 аллегорических рассказов. «Дудар» – первый, 1906 года. К слову, среди завуалированных характеров в «Казках жыцця» Купала, Бядуля, Гартный.
В каждой истории должен быть главный персонаж. Проще говоря, нет главного героя – нет сюжета! В фонде детского отдела Колодеевской библиотеки свыше 12 тысяч книг. Есть из чего выбрать более чем 4 тысячам читателей.
Колас – первый классик, чьё произведение «читали-валяли». Мастер-класс – полтора часа. Тренировались на современниках – персонажах, «выписанных» Карлюкевичем, Ясминска, Бунта. У всех свои игрушки. Герои беллит – общие. По зиме считать будут.
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Проект «Читай-валяй»: дети знакомятся с книгами белорусских писателей и создают из войлока героев произведений
Читали «Казкі жыцця» Якуба Коласа и валяли гусей по мотивам вековой классики. Детский творческий проект презентовали сегодня в центральной библиотеке Борисова....
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