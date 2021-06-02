Проект «Читай-валяй»: дети знакомятся с книгами белорусских писателей и создают из войлока героев произведений

Источник материала: ОНТ

Читали «Казкі жыцця» Якуба Коласа и валяли гусей по мотивам вековой классики. Детский творческий проект презентовали сегодня в центральной библиотеке Борисова. До конца этого года в Культурной столице страны появится оригинальная галерея главных героев белорусской литературы.





Старая сказка (ей сто лет уже), а сегодня – словно в первый раз. Это издание – новое! Лайфхак для книголюбов: пока не ищите даже в Национальной библиотеке. Лишь в Колодеевской. Экземпляр – в дар от музея Коласа. После прочтения – ремесленное задание.

Светлана Михалевич, руководитель студии войлока «Время тепла»: «Представляете такой проект, когда и сказка, и воображение включаются, и нужно что-то сделать. И с этой игрушкой прийти домой, друзьям показать, родителям, всем похвастаться. Я считаю, что это здорово. Так как дети любят всё быстро. То есть раз – и готово! Им нельзя давать что-то суперсложное».

Аудитория проекта от 8 до 12 лет. Этот участник – явно старше. Специально позвали, не только гусей из войлока валять. Иван Белый – местная знаменитость. Учил многих борисовцев «роднай мове». Он с Коласом одной «крови». Не иначе как «дядька Якуб».

Иван Белый, внучатый племянник Якуба Коласа: «Рос на казках, якія мы называем “народнымі”. На тых казках, якія нам расказвала баба Юзя, малодшая сястра Якуба Коласа. І, канешне, ўжо калі падрос, хадзіў у школу, у клас 6 ці 7, трапілі ў рукі “Казкі жыцця”. Трэба прызнацца, што на той дзіцячы розум не ўсё там мне было зразумела. 44 капейкі, уцэненая. З вялікай радасцю купіў. І яна з тых часоў у маёй бібліятэцы, якая складае тысячы і тысячы тамоў».

Издание 1960-го – готовил сам Колас. В 56-м писателя не стало. За месяц «до» создал «Страказу» – последний из 33 аллегорических рассказов. «Дудар» – первый, 1906 года. К слову, среди завуалированных характеров в «Казках жыцця» Купала, Бядуля, Гартный.

В каждой истории должен быть главный персонаж. Проще говоря, нет главного героя – нет сюжета! В фонде детского отдела Колодеевской библиотеки свыше 12 тысяч книг. Есть из чего выбрать более чем 4 тысячам читателей.

Колас – первый классик, чьё произведение «читали-валяли». Мастер-класс – полтора часа. Тренировались на современниках – персонажах, «выписанных» Карлюкевичем, Ясминска, Бунта. У всех свои игрушки. Герои беллит – общие. По зиме считать будут.

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