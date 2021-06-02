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Названа популярная ягода, замедляющая старение
Источник материала: ОНТ
Российский врач-диетолог Ольга Кораблева считает клубнику одной из самых полезных ягод – она может способствовать нормализации давления, а также замедляет старение,
В клубнике мало сахарозы и всего 40 калорий на 100 г ягоды, гликемический индекс ее – 32, а значит, клубнику можно есть при сахарном диабете, – утверждает врач.
Кораблева подчеркивает, что клубника полезна именно в свежем виде – в ней много витамина С, который важен для иммунитета, помогает усваиваться железу и является мощным антиоксидантом, замедляющим старение организма. Фолиевая кислота (витамин В9) в составе ягоды способствует регенерации тканей и благоприятно воздействует на нервную систему.
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Российский врач-диетолог Ольга Кораблева считает клубнику одной из самых полезных ягод – она может способствовать нормализации давления, а также замедляет...
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