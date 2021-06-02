ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названа популярная ягода, замедляющая старение

02.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названа популярная ягода, замедляющая старение

Российский врач-диетолог Ольга Кораблева считает клубнику одной из самых полезных ягод – она может способствовать нормализации давления, а также замедляет старение, пишет РИА «Новости».

В клубнике мало сахарозы и всего 40 калорий на 100 г ягоды, гликемический индекс ее – 32, а значит, клубнику можно есть при сахарном диабете, – утверждает врач.

Кораблева подчеркивает, что клубника полезна именно в свежем виде – в ней много витамина С, который важен для иммунитета, помогает усваиваться железу и является мощным антиоксидантом, замедляющим старение организма. Фолиевая кислота (витамин В9) в составе ягоды способствует регенерации тканей и благоприятно воздействует на нервную систему.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский врач-диетолог Ольга Кораблева считает клубнику одной из самых полезных ягод – она может способствовать нормализации давления, а также замедляет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: апошні горад Беларусі атрымаў магдэбурскае права
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by