Цифровизация и умные города: последние достижения сферы IT представили на выставке «ТИБО-2021»

Источник материала: ОНТ

Всё, что сделает жизнь комфортнее, а реальный сектор экономики выведет на новый уровень – сегодня на одной площадке. В Минске открылся международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2021».





На выставке – более ста организаций. География от России до Объединенных Арабских Эмиратов. В центре – стенд «Беларусь страна цифровых возможностей». Умный город, решения для цифровизации образования и здравоохранения, искусственный интеллект и «беспилотники» – то, что создано в IT-сфере за последние годы. И, конечно, развитие технологий невозможно без высокоскоростного интернета. Здесь лидер – компания beCloud – в «ТИБО» участвует уже пять лет. Презентует всё, что удается реализовать – от республиканской сети передачи данных, дата-центра, облачной платформы, сети четвертого поколения до 5G – результатами её тестирования поделились в этом году. Корреспондентам компания предоставила мобильные телефоны, с которыми можно опробовать скорость интернета в пилотных зонах на выставке и в центре города – передавать большие объемы информации, видео высокого разрешения и фотографии.

Что касается комфорта жизни, то здесь тоже немало предложений. На стенде «Беларусбанка» можно опробовать необычный сервис. В марте презентовали удобное решение – оплата проезда в метро с использованием биометрии. Он отмечен международными наградами и признан уникальным. Сейчас работает в минском метрополитене на трех станциях. Чтобы воспользоваться такой услугой, нужно в мобильном приложении «Беларусбанка» сохранить биометрический слепок лица. При проходе через турникет в транспорте система его распознает и спишет деньги с банковской карты автоматически.

Технологичная площадка – это еще и насыщенная деловая программа. В течение нескольких дней пройдут экспертные саммиты и форумы. Здесь же подведут итоги конкурса «Интернет-премия ТИБО-2021».

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