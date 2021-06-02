Международный День защиты детей: детский праздник во Дворце Независимости и визит вице-премьера в детскую больницу

Источник материала: ОНТ

Самые ценные и дорогие. Международный День защиты детей отмечают в первый день лета. Маленькие жители нашей страны принимали поздравления во всех регионах – в парках для них концерты и развлечения, а знаковые места разных городов оказались в полном распоряжении героев главного детского дня в году. Но особенно важно – уделить внимание тем, кто по разным причинам оказался в не совсем праздничных обстоятельствах.





Когда в 1949 году в Париже учредили Международный день защиты детей, его посвятили самым маленьким жителям всей планеты. Главной идеей такого праздника было привлечь внимание взрослых к реальным проблемам тех, кто только начинает свой жизненный путь. И 70 лет спустя вне зависимости от возраста и страны, в которой растут дети, действительно так важно, чтобы тебя услышали.

Серьёзные темы сегодня дети поднимали во время необычного пленэра в Брестской крепости. Более ста юных художников. В их красках, карандашах и авторском видении – Холмские ворота, Гарнизонный собор, пейзажи Буга. Окружение, которое так располагает к творчеству с особенным смыслом.

Акция «Рисуют дети» проходит тринадцатый год подряд, на этот раз тема – 80-летие начала Великой Отечественной. Все участники могли бесплатно посетить музеи мемориального комплекса, услышать истории от экскурсоводов, а лучшие работы обещают надолго оставить в экспозиции Брестской крепости.

Первого июня они всей семьёй собирают первый урожай огурцов. В этом домашнем хозяйстве главное – работать по очереди, сразу все в теплицу не помещаются. Наталья воспитывает 11 детей-сирот, как и во многих похожих домах семейного типа, она делает для них всё, чтобы каждый из них, когда очень нужно, мог взять за руку и назвать мамой.

И ведь именно в детстве такой любви много не бывает. Поэтому праздников в этой семье много – одних только дней рождения почти полтора десятка. Первый день лета тоже очень ждут, ведь все знают – дверь в доме не будет закрываться уже с утра. Только успевай читать стихи и получать подарки.

В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов день защиты детей можно отмечать круглый год. Ведь здесь готовы позаботиться о каждом маленьком белорусе, судьба которого слишком рано начала испытания. В приоритете – малыши из детских домов и деревень.

С главным детским праздником сегодня здесь поздравляли представители разных диаспор, живущих в нашей стране. Концерт получился с колоритом и от всей интернациональной души.

Пациенты этой больницы, конечно, ещё не до конца понимают, кто такой вице-премьер, но они точно оценят все новые игрушки там, где малыши вынуждены встречать это лето. Гостей сегодня принимали во 2-й детской больнице Минска. Многопрофильное лечебное учреждение известно тем, что на этой базе проводится работа сразу трёх республиканских центров. Здесь лечат детей с тяжёлыми заболеваниями почек, эндокринной системы и проблемами в области урологии. Создавали настроение для скорейшего выздоровления сегодня во всех игровых комнатах, а под окнами для тех, кто не может покидать палату, организовали флешмоб.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Самое главное – наши дети должны чувствовать постоянную заботу и то внимание, которое уделяет наше государство детству. Хотелось хотя бы маленьким таким элементом их поддержать и пожелать им скорейшего выздоровления, чтобы они вернулись в свои семьи и чувствовали, что в нашей стране комфортно, уютно, безопасно и у них самое счастливое детство».

Работники Комитета госконтроля сегодня поздравляли воспитанников столичного детского дома №3. Танцы, подарки и мороженое на десерт – всё как должно быть в счастливом детстве. И пусть пока этим детям не хватает самого главного – настоящей семьи, такие праздники помогают на несколько часов снова поверить в чудо, и пожелание здесь одно – пусть как можно скорее оно случится в жизни каждого из них.

Эмоциональное и трогательное пожелание 10-летней Эвелины из Гомеля Главе государства. Ведь ещё утром Президент обсуждал во Дворце Независимости самые актуальные вопросы политики и экономики, а уже днём пригласил сюда самых маленьких белорусов. Так дворец наполнился детским смехом, и это, пожалуй, самый добрый и важный символ нашей страны.

На праздник в самом сердце Минска приехали больше двухсот ребят со всех областей. Им от 8 до 12. Здесь и впечатления от не сказочного, а самого настоящего дворца, и объятия с любимыми героями мультфильмов. Всё так похоже на сон. Правда, некоторые из этих детей до сих пор учатся снова доверять взрослым, и в силах каждого из нас помочь такому сну стать реальностью.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «По инициативе Главы государства здесь проходит утренник, куда мы собрали непосредственно детишек, которые нуждаются в собой опеке государства. Я имею в виду, в первую очередь детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. У нас сейчас таких детей в стране порядка чуть больше 17 тысяч. Мы замещаем, пытаемся устраивать детей в семьи на воспитание. Семейные формы воспитания развиваем активно. И из этих 17 тысяч 13 тысяч уже находятся в таких семьях».

Маленькие гости задержались во Дворце на несколько часов. Ещё бы – здесь сегодня пришельцы, иллюзионисты и даже телезвёзды проекта ОНТ «Утро вечера мудренее». На память о себе они оставили самые искренние пожелания Президенту. И пусть Главу государства они пока еще видели только по телевизору, подарки от него точно станут для этих ребят настоящими талисманами. А для тех, кто не смог приехать сегодня в столицу, Президент передал сладости в несколько детских учреждений Могилёва и Петрикова.

Когда деревья были большими, начиналось лето, а в руке таяло мороженое, всем нам казалось, что это самое счастливое время. И чем больше ярких эмоций в каждом дне маленьких белорусов, тем счастливее будет будущее всей страны. Да, официально международный праздник отмечают сегодня, но как много зависит от нас – взрослых, которые стараются делать так, чтобы абсолютно каждый день был днём защиты и счастливого детства наших детей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram